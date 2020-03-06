Нерадько назначили первым замминистра транспорта России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 6 марта, на сайте кабмина.

«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.

Ранее в этот же день стало известно о назначении на должность главы Росморречфлота Александра Пошивая.

Днем ранее сообщалось об утверждении новой структуры аппарата правительства России. В нее входят 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров. В общей сложности в новый состав аппарата российского кабмина вошли 1545 человек.

В пресс-службе кабмина также отметили, что в настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Мишустин. 21 января президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров.