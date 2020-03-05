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Правительство РФ освободило Сторчака от должности замминистра финансов

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Правительство РФ освободило Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 3 марта, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указано, что причиной стал переход Сторчака на другую работу.

3 марта на пост нового замминистра финансов был назначен Тимур Максимов, который ранее занимал должность заместителя министра экономического развития.

Сторчак проработал в Минфине более 15 лет. С 1994 по 1998 год он занимал должность начальника отдела департамента иностранных кредитов и внешнего долга, в 1998-2004 годах был заместителем председателя Внешэкономбанка. В 2005 году его назначили заместителем министра финансов России.

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