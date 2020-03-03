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Назначены замминистра финансов и руководитель Федеральной пробирной палаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра финансов и руководителя Федеральной пробирной палат. Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник, 3 марта,на сайте правительства.

В соответствии с документом, бывший глава Министерства высшего образования и науки Михаил Котюков будет занимать должность заместителя министра финансов Российской Федерации.

Руководителем Федеральной пробирной палаты был назначен бывший статссекретарь замминистра финансов Юрий Зубарев.

28 февраля Мишустин назначил на должность замминистра труда и соцзащиты заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольгу Баталину.

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