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Мишустин назначил Баталину на должность замминистра труда и соцзащиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы, заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной на должность заместителя министра труда и социальной защиты России. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 28 февраля, на сайте правительства.

«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Глава кабмина освободил от должности предшественницу Баталиной, Светлану Петрову, 19 февраля.

В тот же день первый замруководителя «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на этот пост рассматривается кандидатура Баталиной, которую предложили думский спикер Вячеслав Володин и руководитель единороссов ГД Сергей Неверов.

Баталина родилась в 1975 году. Она избиралась в Госдуму в 2011 и 2016 годах. Является в том числе членом думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. Кроме того, она входит в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции России.

21 января был объявлен новый состав правительства. Минтруд возглавил Антон Котяков.

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