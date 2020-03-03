Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ранее Максимов занимал должность заместителя министра экономического развития.

28 февраля Мишустин назначил депутата Госдумы, заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.

Тимур Максимов родился в 1986 году, окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России. В 2013-2017 годах был помощником министра финансов, в 2017-2018 годах занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы, затем перешел на работу в Минэкономразвития.