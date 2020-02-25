Мишустин назначил Елену Мухтиярову замглавы Министерства труда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Елену Мухтиярову заместителем министра труда. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 25 февраля.

«Назначить Мухтиярову Елену Вячеславовну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — сказано в документе.

Елена Мухтиярова родилась 1980 году в городе Артеме Приморского края. Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономист». С 5 февраля 2019 года занимала пост министра экономики и финансов Московской области. Государственный советник II класса. Награждена знаком «За заслуги перед Московской областью III степени», а также отмечена благодарностями министра финансов РФ и министра культуры России.

20 февраля Мишустин назначил Павла Пугачева на должность заместителя министра здравоохранения.