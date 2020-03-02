Путин назначил Анатолия Супруновского замглавы МЧС России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Супруновского на пост заместителя главы МЧС России. Соответствующий указ был подписан президентом в понедельник, 2 марта.

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Супруновского Анатолия Михайловича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору», — говорится в тексте документа.

В настоящий момент МЧС России возглавляет Евгений Зиничев.

До назначения на пост замглавы МЧС Анатолий Супруновский был временно исполняющим обязанности министра по чрезвычайным ситуациям. Ранее он руководил Уральским институтом государственной противопожарной службы МЧС и Академией государственной противопожарной службы в Москве.

Ранее, 25 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Мухтиярову заместителем министра труда.