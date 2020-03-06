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Александр Пошивай назначен главой Росморречфлота

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Фото: ysia.ru
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Временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Александр Пошивай возглавил агентство. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу, 6 марта, на сайте правительства России.

«Назначить Пошивая Александра Ивановича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

О назначении Пошивая врио главы Росморречфлота стало известно 27 ноября 2019 года. До этого правительство разделило полномочия замминистра транспорта и главы агентства. Он занял этот пост вместо Юрия Цветкова.

Пошивай родился 24 августа 1958 года. Окончил Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное училище имени адмирала С.О. Макарова по специальности «Судовождение на морских путях» с присвоением квалификации «инженер-судоводитель», позднее — Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал на судах Балтийского морского пароходства. Капитан дальнего плавания.

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