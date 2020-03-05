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Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России выдвинуло помощника президента РФ Максима Орешкина в совет директоров «Роснефти». Соответствующее распоряжение опубликовано 5 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Орешкина в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров были выдвинуты глава Минэнерго Александр Новак и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В качестве независимых директоров был выдвинуты исполнительные директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудолфф и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхархд Шредер.

Ранее, 25 февраля швейцарский банк UBS повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку (GDR) «Роснефти» с $7,5 до $8 при текущей котировке $7,3 на фоне объявления результатов компании за IV квартал 2019 года.

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