Банк UBS повысил целевую цену GDR «Роснефти» до $8

Швейцарский банк UBS повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку (GDR) «Роснефти» с $7,5 до $8 при текущей котировке $7,3 на фоне объявления результатов компании за IV квартал 2019 года. Об этом во вторник, 25 февраля, говорится в отчете банковских экспертов.

Причины этого в получении больших, чем ожидалось ранее, выгод от налоговых льгот, а также в повышении эффективности капиталовложений (это дало рост оценочному мультипликатору EV/Debt-Adjusted Cashflow с 4,4х до 4,5х).

Банк ранее перешел на этот мультипликатор с более распространенного EV/EBITDA (применяет EV/DACF для глобальных нефтегазовых аналогов).

После публикации отчетности «Роснефти» за 2019 год акции компании выросли почти на 3%, превысив 475 рублей за ценную бумагу.

Благодаря успешным результатам котировки «Роснефти» полностью отыграли снижение, которое имело место 18 февраля на фоне объявления американских санкций.

Ранее в феврале Сбербанк повысил рекомендацию по акциям российской компании «Роснефть» с «держать» до «покупать». Основными причинами подобных рекомендаций по акциям «Роснефти» названо снижение процентных расходов.

Банк J.P.Morgan в этом месяце также повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» с «держать» до «покупать» и добавил компанию в список организаций с наиболее предпочтительными ценными бумагами. До этого швейцарский банк Credit Suisse повысил целевую цену GDR «Роснефти» с $7,7 до $9, а британский банк HCBC — с $8 до $9.