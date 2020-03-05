Утверждена новая структура аппарата правительства РФ, сообщила в четверг, 5 марта, пресс-служба кабинета министров.

«В новой структуре аппарата — 23 департамента, 1 управление, секретариат председателя правительства и 9 секретариатов вице-премьеров», — говорится в заявлении.

Уточняется также, что обязанности были распределены между 12 заместителями руководителя аппарата правительства РФ. Кроме того, в общей сложности в новый состав аппарата российского кабмина вошли 1545 человек.

В настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности, отметили в пресс-службе.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. 21 января президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров.