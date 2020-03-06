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СМИ сообщили о встрече Новака с не входящими в ОПЕК+ странами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр энергетики России Александр Новак в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в пятницу, 6 марта, проводит встречу с представителями стран, которые не входят в альянс. Об этом сообщил источник «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, глава Минэнерго находится на переговорах с «не ОПЕК», то есть остальными участниками соглашения о сокращении добычи нефти. Заседание самого альянса пока не началось.

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В пятницу в Вене продолжатся переговоры стран ОПЕК+, на которых обсуждаются варианты дополнительного сокращения добычи нефти на фоне вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

Первое заседание по данной теме состоялось 4 марта. Тогда СМИ узнали, что Новак, будучи сопредседателем комитета, покинул встречу, не дождавшись ее окончания. Однако министр заверил, что его отъезд был плановым и он присоединится к переговорам в пятницу.

На заседании в среду стороны не пришли к соглашению. Предлагалось сократить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан данную идею не поддержали.

После встречи мировые цены на нефть начали колебаться. Котировки резко перешли к снижению после ухода Новака. 5 марта на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае опустилась на 0,35% — до $51,68 за баррель, пишет «Газета.ру». При этом нефть марки WTI подорожала до $47,25 за баррель, на 0,15%.

Эксперты в беседе с «Известиями» предположили, что на заседании 6 марта стороны договорятся о дополнительном сокращении добычи, но на другой объем. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский полагает, что Россия не поддержит снижение на текущих условиях, так как ее сдерживает «фактор США».

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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