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Медведев и Токаев обсудили двусторонние отношения и коронавирус

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили состояние всестороннего стратегического партнерства двух стран и борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу, 6 марта, пресс-служба главы Казахстана.

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Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, отмечает ТАСС. Кроме того, президент Казахстана поздравил Медведева с назначением на высокий пост.

Со своей стороны Медведев отметил символичность своего визита в Казахстан в новом для себя качестве.

«Я вижу в этом символ нашей дружбы, символ союзничества. Так получилось, что государственные визиты, которые я совершал на тех должностях, которые я занимал в последние годы, прежде всего проходили в вашу страну. Мне кажется, что это позволяет нам лучше понимать друг друга, укреплять наше стратегическое партнерство, наши союзнические отношения», — подчеркнул он.

Медведев также передал Токаеву приветствие от президента России Владимира Путина.

Зампредседателя Совета безопасности РФ прибыл в Казахстан накануне для встреч с высшим руководством страны.

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