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Медведев прибыл в Казахстан для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где пройдут встречи с руководством страны для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере безопасности. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретариат Медведева.

В пятницу состоится встреча Медведева с первым главой Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым и главой комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым.

15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров. В тот же день Путин предложил ему занять пост зампреда Совбеза РФ. Соответствующий законопроект с учреждением новой должности был внесен президентом 16 января.

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