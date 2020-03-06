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СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в их рядах никогда не числился сотрудник по имени Олег Сугерей, ранее раскрывший подробности убийства командира донбасского батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

«Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ <…> сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины», — говорится в сообщении ведомства в Facebook 6 марта.

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Ранее в этот день было опубликовано интервью Сугерея украинскому изданию «Цензор.нет». Мужчина представился бывшим сотрудником СБУ и рассказал подробности операции против Гиви.

По его словам, план разрабатывался в течение двух лет, а он сам организовал прикрытие. Его воплотила в жизнь «известная блондинка» — она проникла в окружение Толстых и заложила взрывчатку, которая сработала в момент, когда комбат зашел в свой кабинет.

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Тогда Сугерея идентифицировали как военнослужащего 8-го полка сил спецопераций Главного управления разведки минобороны Украины, пишет ТАСС.

На родину украинец вернулся в ходе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом в декабре 2017-го.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года. В рядах ополчения ДНР он состоял с 2014 года. В ДНР инцидент квалифицировали как теракт.

В февраля 2018-го бывший глава ДНР Александр Захарченко заявил, что личности убийц Гиви установлены и некоторые из них задержаны. При этом в августе того же года погиб и сам Захарченко в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. По данным ФСБ РФ, к его гибели причастны украинские спецслужбы.

В мае 2019 года был вынесен первый приговор одному из причастных к убийству Толстых — жителю ДНР Дмитрию Батраку, его осудили на 12 лет лишения свободы. Установлено, что Батрак собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники ДНР, которую передавал СБУ.

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