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В ДНР установили личности убийц ополченцев Моторолы и Гиви

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Личности убийц ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и Михаила Толстых — позывной Гиви — установили в ДНР. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. 

Он отметил, что установлены все лица, причастные к преступлению, некоторые из них задержаны. 

«Думаю, дело закончим в этом году», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете в Донецке. Предположительно, преступники использовали реактивный огнемет «Шмель». Павлов погиб при взрыве бомбы в лифте собственного дома. В гибели ополченцев министерство обороны ДНР обвинило украинских диверсантов. 

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