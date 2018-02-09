В ДНР установили личности убийц ополченцев Моторолы и Гиви

Личности убийц ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и Михаила Толстых — позывной Гиви — установили в ДНР. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Он отметил, что установлены все лица, причастные к преступлению, некоторые из них задержаны.

«Думаю, дело закончим в этом году», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете в Донецке. Предположительно, преступники использовали реактивный огнемет «Шмель». Павлов погиб при взрыве бомбы в лифте собственного дома. В гибели ополченцев министерство обороны ДНР обвинило украинских диверсантов.