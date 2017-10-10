Прилепин заявил, что знает имена убийц Гиви и Моторолы в Донбассе

Писатель Захар Прилепин, политрук одного из батальонов в ДНР и сотник главы республики Александра Захарченко, заявил о том, что ему известны имена убийц Моторолы (Арсения Павлова) и Гиви (Михаила Толстых). Об этом сообщает «РИА Новости».

Прилепин рассказал, что убийцами были украинские диверсанты, среди которых была женщина. Он также отметил, что располагает информацией об именах убийц, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, по словам Прилепина, убившие Гиви диверсанты уже наказаны. Подробности писатель сообщить отказался, однако отметил, что «схемы будут вскрыты, когда все участники этих убийств будут наказаны».

Арсений Павлов (Моторола) был убит 16 октября 2016 года в лифте собственного дома. Михаил Толстых (Гиви) был убит утром 8 февраля 2017 года в собственном кабинете в штабе батальона в Макеевке из реактивного огнемета «Шмель».