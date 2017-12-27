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СМИ узнали о гибели ополченца ДНР с позывным Бэн

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Ряд украинских СМИ сообщил о гибели в Донбассе ополченца самопровозглашенной ДНР Романа Бондарца, известного под позывным Бэн.

По данным изданий, его 24 декабря застрелил снайпер ВСУ, передает РЕН ТВ. На странице ополченца в соцсетях его друзья и знакомые выражают соболезнования.

Бондарцу было 29 лет — он родился и вырос в Авдеевке. После госпереворота на Украине он вошел в ополчение.

Официальной информации о гибели ополченца пока нет.

В октябре прошлого года в Донецке погиб командир ополчения Арсен Павлов, известный под позывным Моторола. В феврале был убит командир батальона ополченцев «Сомали» Михаил Толстых с позывным Гиви.

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