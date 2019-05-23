Прямой эфир

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

0
Фото: РИА Новости/Ирина Геращенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый приговор одному из причастных к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых вынесли в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мы в окружении, нас кроют»
Пятилетие начала боев под Славянском в воспоминаниях участников

Как сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным МГБ, Батрак осуществлял сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники в целях передачи разведывательной информации СБУ.

Толстых (позывной Гиви) был убит в собственном кабинете 8 февраля 2017 года в результате ракетного обстрела. Он состоял в рядах ополчения с 2014 года, передает «Газета.ру».

Украинский журналист Юрий Бутусов выдвинул версию, что Толстых погиб не в результате обстрела, а из-за подрыва взрывного устройства. По его словам, покушение готовилось в течение двух лет.

9 февраля 2018 года бывший глава ДНР Александр Захарченко заявил, что личности убийц Гиви установлены, а некоторые из них задержаны. 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб сам Захарченко. В ФСБ заявили, что к этому причастны украинские спецслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин назвал причину отсутствия мира в Донбассе
Украинский суд отказался признавать мертвым ополченца Гиви

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017