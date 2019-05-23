Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Первый приговор одному из причастных к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых вынесли в Донецкой народной республике (ДНР).

Как сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным МГБ, Батрак осуществлял сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники в целях передачи разведывательной информации СБУ.

Толстых (позывной Гиви) был убит в собственном кабинете 8 февраля 2017 года в результате ракетного обстрела. Он состоял в рядах ополчения с 2014 года, передает «Газета.ру».

Украинский журналист Юрий Бутусов выдвинул версию, что Толстых погиб не в результате обстрела, а из-за подрыва взрывного устройства. По его словам, покушение готовилось в течение двух лет.

9 февраля 2018 года бывший глава ДНР Александр Захарченко заявил, что личности убийц Гиви установлены, а некоторые из них задержаны. 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб сам Захарченко. В ФСБ заявили, что к этому причастны украинские спецслужбы.