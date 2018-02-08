На Украине выдвинули новую версию убийства комбата «Сомали» Гиви

Украинский журналист Юрий Бутусов, сотрудник издания «Цензор.нет», разместил в Facebook пост, в котором изложил собственную версию гибели ополченца ДНР Михаила Толстых, известного как бывший комбат батальона «Сомали» Гиви.

«Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к Гиви, кто сумел установить мину и уйти перед взрывом и активировать бомбу в нужный момент», — полагает Бутусов.

Он также утверждает, что покушение на Толстых готовилось в течение двух лет.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в собственном кабинете в штабе батальона «Сомали» в Донецке. Сообщалось, что здание атаковали из реактивного огнемета «Шмель».

После произошедшего представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что следствие рассматривает две версии по делу об убийстве Гиви: применение РПО-З «Шмель» и подрыв взрывного устройства. По словам Басурина, доказана связь причастных к совершению преступления с украинскими спецслужбами.