Прямой эфир

На Украине выдвинули новую версию убийства комбата «Сомали» Гиви

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский журналист Юрий Бутусов, сотрудник издания «Цензор.нет», разместил в Facebook пост, в котором изложил собственную версию гибели ополченца ДНР Михаила Толстых, известного как бывший комбат батальона «Сомали» Гиви.

«Невозможно победить того, кто не сдается»
«Невозможно победить того, кто не сдается»
Сегодня Донецк простился с Гиви — командиром батальона «Сомали»

«Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к Гиви, кто сумел установить мину и уйти перед взрывом и активировать бомбу в нужный момент», — полагает Бутусов.

Он также утверждает, что покушение на Толстых готовилось в течение двух лет.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в собственном кабинете в штабе батальона «Сомали» в Донецке. Сообщалось, что здание атаковали из реактивного огнемета «Шмель».

После произошедшего представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что следствие рассматривает две версии по делу об убийстве Гиви: применение РПО-З «Шмель» и подрыв взрывного устройства. По словам Басурина, доказана связь причастных к совершению преступления с украинскими спецслужбами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о гибели девушки ополченца Гиви
Прилепин заявил, что знает имена убийц Гиви и Моторолы в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017