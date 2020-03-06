В ДНР заявили о вернувшихся ВСУ на место отвода сил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернулись на позиции у поселка Петровское в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств. Об этом заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в пятницу, 6 марта.

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе «Петровское-Богдановка» зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», — приводит его слова «РИА Новости».

В управлении Народной милиции ДНР призвали международных наблюдателей срочно проинспектировать участок разведения сил и средств.

Ранее, 12 февраля, глава ДНР Денис Пушилин заявили, что в стране самопровозглашенной в возможности отвода Киевом войск по всей линии соприкосновения. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский «имеет указание максимально нагнетать напряженность в Донбассе».

Отвод сил в Петровском состоялся 9 ноября 2019 года. Незадолго до этого, с 29 октября по 1 ноября, стороны развели силы в населенном пункте Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). В начале декабря луганская сторона заявила о проблемах с этим шагом, поскольку ситуация обострялась боевыми столкновениями двух сторон.