Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР заявили о вернувшихся ВСУ на место отвода сил

0
Фото: ТАСС/Михаил Соколов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернулись на позиции у поселка Петровское в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств. Об этом заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в пятницу, 6 марта.

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе «Петровское-Богдановка» зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», — приводит его слова «РИА Новости».

В управлении Народной милиции ДНР призвали международных наблюдателей срочно проинспектировать участок разведения сил и средств.

Ранее, 12 февраля, глава ДНР Денис Пушилин заявили, что в стране самопровозглашенной в возможности отвода Киевом войск по всей линии соприкосновения. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский «имеет указание максимально нагнетать напряженность в Донбассе».

Отвод сил в Петровском состоялся 9 ноября 2019 года. Незадолго до этого, с 29 октября по 1 ноября, стороны развели силы в населенном пункте Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). В начале декабря луганская сторона заявила о проблемах с этим шагом, поскольку ситуация обострялась боевыми столкновениями двух сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР усомнились в отводе украинских войск
Зеленский передал Минску список из 200 пленных для обмена с Донбассом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020