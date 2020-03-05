Священники и прихожане храма в Одессе устроили массовую драку

Священники и прихожане одесского храма Рождества Христова неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили массовую драку. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как священники вмешиваются в потасовку нескольких человек. Двое священнослужителей падают на пол, к драке подключаются еще несколько батюшек.

Как пишет ТАСС, причиной драки оказался конфликт между бывшим и нынешним настоятелями храма. До 2019 года церковь относилась к другой неканонической и непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Настоятель от УПЦ КП был отстранен архиереем Одесским от ПЦУ и не согласился с таким решением.

В ПЦУ отстранили взбунтовавшегося настоятеля УПЦ КП, запретив его в служении «до полного покаяния и исправления». В свою очередь, митрополит УПЦ КП Филарет своим указом вернул отстраненного.

Обе стороны обвинили друг друга в захвате храма.

В январе прошлого года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В мире данную церковь никто не признал. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.