Прямой эфир
Сюжет:

Неканоническая УПЦ пожаловалась на неканоническую ПЦУ в Госдеп США

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата обвинила неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) в рейдерских захватах храмов и нарушении прав верующих и обратилась по этому вопросу в Госдеп США. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила пресс-служба УПЦ, опубликовав открытое письмо в американский Госдеп.

«Руководство вновь созданной Православной церкви Украины, которая находится в зависимости от Константинопольского патриарха, не прекратило своих агрессивных, рейдерских и противозаконных действий в отношении верующих действительно независимой Украинской православной церкви Киевского патриархата и сейчас упорно продолжает нехристианскую, противоправную политику противостояния», — говорится в документе, отправленном в дипведомство Соединенных Штатов.

Греческая трагедия: Элладская церковь признала киевских раскольников
Эксперты прогнозируют разрыв ее отношений с РПЦ

В письме отмечается, что представители ПЦУ похищали и избивали священников, а также запугивали верующих УПЦ. Кроме того, по мнению Украинской православной церкви, ПЦУ присвоила себе банковские счета и имущество Киевской патриархии.

Также в УПЦ подчеркивают, что неканоническая ПЦУ использует «хорошее отношение» США, выступающих стратегическим партнером Украины, для нарушения гражданских прав и свобод.

9 января 2019 года члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Главой «новой церкви» стал архиепископ Епифаний, получивший должность «митрополит Киевского патриархата». Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

31 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

В июне предстоятель УПЦ Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода. В октябре он также отозвал свою подпись под постановлением о слиянии церквей на Украине, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Предстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020