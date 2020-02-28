Неканоническая УПЦ пожаловалась на неканоническую ПЦУ в Госдеп США

Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата обвинила неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) в рейдерских захватах храмов и нарушении прав верующих и обратилась по этому вопросу в Госдеп США. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила пресс-служба УПЦ, опубликовав открытое письмо в американский Госдеп.

«Руководство вновь созданной Православной церкви Украины, которая находится в зависимости от Константинопольского патриарха, не прекратило своих агрессивных, рейдерских и противозаконных действий в отношении верующих действительно независимой Украинской православной церкви Киевского патриархата и сейчас упорно продолжает нехристианскую, противоправную политику противостояния», — говорится в документе, отправленном в дипведомство Соединенных Штатов.

В письме отмечается, что представители ПЦУ похищали и избивали священников, а также запугивали верующих УПЦ. Кроме того, по мнению Украинской православной церкви, ПЦУ присвоила себе банковские счета и имущество Киевской патриархии.

Также в УПЦ подчеркивают, что неканоническая ПЦУ использует «хорошее отношение» США, выступающих стратегическим партнером Украины, для нарушения гражданских прав и свобод.

9 января 2019 года члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Главой «новой церкви» стал архиепископ Епифаний, получивший должность «митрополит Киевского патриархата». Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

31 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

В июне предстоятель УПЦ Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода. В октябре он также отозвал свою подпись под постановлением о слиянии церквей на Украине, пишет «Газета.ру».