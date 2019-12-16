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Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриарахата сохранить название

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Фото: Depositphotos
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Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата сохранить свое название. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 16 декабря.

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Своим решением суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства культуры Украины о переименовании епархии, чье название указывало на принадлежность Русской православной церкви.

Ранее 14 декабря в неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) сообщили о юридическом прекращении работы религиозных организаций Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Киевского патриархата (УПЦ КП) во главе с Филаретом (в миру — Михаил Денисенко).

В ноябре суд в Киеве возобновил процесс ликвидации УПЦ после жалобы митрополита Черкасского Олега Яременко и министерства культуры Украины.

В августе предстоятель УПЦ Филарет подал иск против архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия с требованием признать незаконной регистрацию действий минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата и регистрацию образования ликвидационной комиссии. 4 сентября Окружной административный суд Киева принял решение удовлетворить заявление о запрете ликвидации религиозной структуры.

31 июля министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. В январе она стала частью так называемой Православной церкви Украины, однако Филарет настаивает на восстановлении религиозной организации.

В июне Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода.

15 декабря 2018 года на Украине состоялся «объединительный собор», который был инициирован на тот момент президентом страны Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Главой «новой церкви» стал архиепископ Епифаний, получивший должность «митрополит Киевского патриархата». Новая церковная организация Украины получила официальное название «Православная церковь Украины». В этот же день Киевский патриархат и Автокефальная церковь провели свои соборы и самораспустились, при этом возглавлявший ранее Киевский патриархат Филарет остался «почетным патриархом».

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