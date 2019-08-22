Представитель «новой церкви» Украины заявил об иске Филарета против него

Замглавы пресс-службы неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (в миру — Иван Зоря) заявил, что бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) подал против него иск о «защите чести и достоинства». Об этом Зоря написал на своей странице в Facebook.

«Под суд — не страшный, а Шевченковский районный… Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М.А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И.В.) о «защите чести и достоинства», — отметил он.

По словам представителя «новой церкви», подобные иски против него уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов. Зоря утверждает, что истцы проиграли суд.

31 июля министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. В январе она стала частью так называемой Православной церкви Украины, однако бывший глава УПЦ КП Филарет настаивает на восстановлении религиозной организации.

В июне Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие, в том числе Московский патриархат, признают лишь самоуправляемую каноническую УПЦ.