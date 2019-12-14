Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Замглавы пресс-службы неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (в миру — Иван Зоря) сообщил о юридическом прекращении работы религиозных организаций Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Киевского патриархата (УПЦ КП) во главе с Филаретом (в миру — Михаил Денисенко).

«На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении работы религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархии УПЦ», — написал Зоря в Facebook в субботу, 14 декабря.

В ноябре сообщалось, что шестой апелляционный суд Киева отменил решение о приостановке ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ).

В августе предстоятель УПЦ Филарет подал иск против архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия с требованием признать незаконной регистрацию действий минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрацию образования ликвидационной комиссии. 4 сентября Окружной административный суд Киева принял решение удовлетворить заявление о запрете ликвидации религиозной структуры.

31 июля министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. В январе она стала частью так называемой Православной церкви Украины, однако Филарет настаивает на восстановлении религиозной организации.