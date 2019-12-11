Патриарх Кирилл заявил о снижении давления на УПЦ

Давление на верующих Украинской православной церкви (УПЦ), признанной мировым православием, уменьшилось после прихода к власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом 11 декабря заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Высшего церковного совета (ВЦС) Русской православной церкви (РПЦ).

«На Украине милостью Божией уменьшилось давление на верующих канонической церкви. <…> государственная власть занимает единственно правильную позицию: не вмешиваться в эти церковные противоречия и не занимать никакую позицию, которая бы привела к давлению, в том числе на нашу каноническую украинскую церковь», — приводит слова патриарха ТАСС.

Однако, отметил он, угроза вмешательства украинского государства в дела духовенства сохраняется.

«Не все среди украинских властей в полной мере готовы отказаться от той линии, которая была проведена бывшим президентом и которая предполагала такое вмешательство в церковную жизнь», — подчеркнул патриарх.

6 ноября глава минкультуры Украины Владимир Бородянский в интервью Религиозно-информационной службе страны заявил, что УПЦ должна внести в свое название идентификацию, что она относится к РПЦ. «Это понятная норма, она просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве — через тот же Синод», — сказал он.

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук отреагировал на эти слова, назвав их продолжением политики экс-президента Украины Петра Порошенко, который по политическим соображениям вмешивался в церковные дела.

19 июня прихожане УПЦ из нескольких западных регионов страны в видеообращении призвали президента страны Владимира Зеленского защитить их от противоправных действий «церковных рейдеров». Кроме того, они попросили обеспечить фундаментальное право на свободу вероисповедания и гарантировать верховенство закона. Верующие подчеркнули, что местная власть лишает людей возможности ходить в свои храмы, поскольку их отдают сторонникам «новой церкви Украины» — ПЦУ.

После предоставления Константинопольским патриархатом 9 января томоса об автокефалии Православной церкви Украины, созданной с подачи Порошенко, захват и нападение на храмы канонической церкви начали происходить регулярно.

Так называемая Православная церковь Украины была создана на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь.