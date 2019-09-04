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Суд Киева запретил ликвидировать раскольническую УПЦ КП во главе с Филаретом

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Фото: TASS/ZUMA/Sergei Chuzavkov/SOPA Images
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Окружной административный суд Киева принял решение удовлетворить заявление неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которую возглавляет Филарет (в миру — Михаил Денисенко), об обеспечении иска о запрете ее ликвидации. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу религиозной организации.

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«Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению иска», — указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет об иске УПЦ КП, согласно которому ее представители требуют признать незаконным регистрацию действий минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии.

31 июля министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. В январе она стала частью так называемой Православной церкви Украины, однако бывший глава УПЦ КП Филарет настаивает на восстановлении религиозной организации.

В июне Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда Филарет обвинил «новую церковь» в захвате храмов, а ее главу Епифания назвал Иудой и заявил о создании собственного синода.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие, в том числе Московский патриархат, признают лишь самоуправляемую каноническую УПЦ.

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