Пушков отметил главную роль России и Турции в определении будущего Сирии

Состоявшиеся в Москве переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что именно от этих стран зависит будущее Сирии. Таким мнением в четверг, 5 марта, на своей странице в Twitter поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, «США остаются на обочине процесса», так как надеются на переориентацию Анкары на Вашингтон. «Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой», — написал сенатор.

Переговоры Путина и Эрдогана подтвердили: Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии. США остаются на обочине процесса, надеясь на переориентацию Анкары на Вашингтон. Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 5, 2020

Ранее в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делаем Константин Косачёв отметил, что новые договоренности РФ и Турции по Идлибу, достигнутые Путиным и Эрдоганом на встрече в Москве, не гарантируют возникновения новых кризисов, однако вызывают оптимизм.

Ранее в этот же день российский лидер заявил, что шестичасовые переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно. Он рассказал, что стороны нашли приемлемое решение по Идлибу и подписали документ.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.