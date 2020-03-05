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Пушков отметил главную роль России и Турции в определении будущего Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Состоявшиеся в Москве переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что именно от этих стран зависит будущее Сирии. Таким мнением в четверг, 5 марта, на своей странице в Twitter поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

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По его словам, «США остаются на обочине процесса», так как надеются на переориентацию Анкары на Вашингтон. «Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой», — написал сенатор.

Ранее в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делаем Константин Косачёв отметил, что новые договоренности РФ и Турции по Идлибу, достигнутые Путиным и Эрдоганом на встрече в Москве, не гарантируют возникновения новых кризисов, однако вызывают оптимизм.

Ранее в этот же день российский лидер заявил, что шестичасовые переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно. Он рассказал, что стороны нашли приемлемое решение по Идлибу и подписали документ.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

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