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Большой легкоатлетический манеж построят в Брянске

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В Брянске намерены возвести большой легкоатлетический манеж, в котором будут готовить олимпийцев. Средства на строительство выделят из федерального бюджета.

Площадь, отведенная под спортивное сооружение, составляет 1,5 га. Проект будущего манежа уже готов, его разработкой занималась московская компания «Стиль».

Как пишет NASHBRYANSK.RU, в здании разместят медико-восстановительный центр, легкоатлетическое ядро с тренажерным залом и трибуну, которая сможет вместить до 200 зрителей.

В Брянске в апреле 2019 года началось строительство дворца единоборств. Однако, как пишут местные СМИ, при реализации проекта возникли сложности. Они касаются организации работ.

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