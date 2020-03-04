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Жители Брянска выступили против вырубки леса

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В Брянске недовольные жители микрорайона «Сосновый бор» вывесили лозунг протеста. Они заявляют, что не позволят вырубить лес.

Активисты обратились к властям и прокуратуре с просьбой пресечь уничтожение деревьев возле микрорайона. Они утверждают, что эти действия будут незаконными, пишет интернет-газета «Брянские новости». В ближайшие дни пройдет встреча местных жителей и комиссии, которую назначили власти, также запланирован субботник.

Как стало известно ранее, деревья на 33 млн рублей незаконно спилили в Тагульском, Тайшетском и Верхнебирюсинском участковых лесничествах Иркутской области. По данным фактам возбуждены уголовные дела. По информации правоохранителей, специалисты провели вместо выборочной рубки сплошнолесосечную.

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