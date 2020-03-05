Депутат рады рассказал о «гнетущем впечатлении» от встречи со Шмыгалем

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, комментируя встречу с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем накануне его назначения, сказал, что она оставила «гнетущее впечатление». Об этом депутат заявил в четверг, 5 марта, в эфире телеканала «112 Украина».

«Первое — это я спросил, какой идеологией будет формироваться кабмин. Он сказал, что «мы будем развивать ценности майдана. Я попросил перечислить ценности майдана, он не смог», — сказал Рабинович.

По его словам, в ходе встречи Шмыгаль также рассказал, что Киев не намерен вести торговлю с Россией, потому что считает ее «страной-агрессором».

Ранее в этот же день бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что не видит ничего положительного в смене премьер-министра Украины.

«Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!». На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине», — сказал он.

4 марта на внеочередном заседании Верховная рада Украины одобрила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. После этого украинский парламент назначил новым главой правительства Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Обновление состава украинского правительства осуществлено в соответствии с законодательством страны, так как за отставкой премьера следует отставка всего кабинета министров.