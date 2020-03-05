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Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента. Об этом в среду, 4 марта, сообщили украинские СМИ.

Гончаренко обратил внимание на провальную кадровую политику президента, которая позволила утвержденному кабинету министров из членов партии «Слуга народа» создать дефицит в бюджете страны. Депутат также отметил одновременный рост коррупции среди чиновников и увеличения уровня бедности у гражданского населения. В конце своего доклада Гончаренко попросил президента уйти в отставку.

Издание «Страна.ua» пишет, что после выступления народного избранника Зеленский подошел к месту Гончаренко в сессионном зале и, отказав ему в рукопожатии, попросил не переходить на личности. Гончаренко не стал раскрывать другие подробности беседы журналистам.

Также, по информации украинских СМИ, во время перерыва внеочередного заседания украинского парламента бывший президент Петр Порошенко пожал руку Зеленскому и провел с ним короткий диалог. Пользователи социальных сетей отметили, что политики во время разговора не смотрели друг другу в глаза.

Ранее в этот же день Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, предложенный новым премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, а также одобрила отставку бывшего председателя парламента Алексея Гончарука. Решение о новом правительстве поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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