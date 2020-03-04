Рада рассмотрит вопрос о выражении недоверия генпрокурору 5 марта

Украинские парламентарии на внеочередном заседании 5 марта рассмотрят вопрос о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке. Об этом 4 марта заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Соответствующую инициативу украинские депутаты внесли на рассмотрение парламента 3 марта.

«В связи с требованием 150 народных депутатов Украины о созыве внеочередного заседания Рады созываю внеочередное заседание парламента на 18:30 (19:30 по мск) 5 марта», — цитирует Разумкова «РИА Новости».

По его словам, это единственный вопрос в повестке заседания.

Накануне фракция «Слуга народа» пообещала поддержку депутату от партии Сергею Ионушасу в случае выдвижения его кандидатуры на пост генпрокурора Украины.

В ноябре 2019 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе говорилось, что за почти три месяца работы на посту генеральный прокурор «не продемонстрировал активности» в расследовании деятельности экс-президента страны Петра Порошенко. Это расследование было одним из предвыборных обещаний Зеленского.