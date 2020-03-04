Генпрокурора Украины обвинили в декларировании ложной информации

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, подавая декларацию на должность генпрокурора, мог задекларировать недостоверные сведения. Об этом 4 марта сообщило издание «Страна» со ссылкой на заявление адвоката Андрея Шевченко, поданного в специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что сумма расходов и накоплений, указанная в декларации, почти в два раза превысила размер совокупного дохода. Кроме того, в документе обозначено, что семья Рябошапки в 2018 году погасила займ в размере €510 тыс., который супруга генпрокурора взяла в кредит на дом во Франции. При этом, по словам Рябошапки, жена всё еще отдает этот займ.

В заявлении Шевченко говорится, что по данным из декларации Рябошапки за 2018 год следует, что доходы в его семье примерно на 13,1 млн гривен (34,9 млн рублей) меньше, чем имеющиеся в его семье накопления и расходы. Таким образом, Рябошапка задекларировал недостоверную информацию (ст. 366 УК Украины).

Также Шевченко полагает, что если кредит супруги Рябошапки действительно оплачен, а из обнародованных деклараций следует, что доходов и накоплений не хватило бы средств, то можно допустить, что генпрокурор, будучи главой национального антикоррупционного бюро Украины, получал выгоду, используя служебное положение.

Накануне депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.

В ноябре 2019 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе говорилось, что за почти три месяца работы на посту генеральный прокурор «не продемонстрировал активности» в расследовании деятельности экс-президента страны Петра Порошенко. Это расследование было одним из предвыборных обещаний Зеленского.