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Зеленский назвал украинский пенсионный фонд неэффективной машиной

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде назвал пенсионный фонд страны огромной неэффективной машиной.

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Украинский лидер отметил, что на сегодняшний день в стране проживают более 11 млн пенсионеров и реальный план по повышению им выплат, «может, есть где-то, но коммуникационно он отсутствует».

«Мы ничего не слышали, общество ничего не слышало об этом», — приводит его слова телеканал «112 Украина» в среду, 4 марта.

Зеленский подчеркнул, что большая часть пенсионеров получает менее 2 тыс. гривен (около $80), индексация пенсий не проведена.

«Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что не реализована, а мы столько бьемся за это и столько об этом говорим. Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд гривен. На фоне этого пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан имеют лишь один вопрос: «А за что так с нами и что с нами будет дальше?» — заключил он.

21 февраля заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко предупредила о снижении уровня пенсионного обеспечения. Сообщалось, что пенсионные отчисления для 82% пожилых украинцев не превышают сумму размером 4000 гривен (около 10 474 рублей). Таким образом, большинство украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.

На следующий день первый президент Украины Леонид Кравчук назвал данную информацию фейком.

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