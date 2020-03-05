Экс-депутат рады напомнил о поговорке про хрен и редьку после назначения Шмыгаля

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что не видит ничего положительного в смене премьер-министра Украины. Об этом в среду, 4 марта, сообщает НСН.

«Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!». На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а [назначенный на должность премьера страны Денис] Шмыгаль — летун. Там был немножко, здесь посидел», — сказал Олейник.

По его словам, «кто-то поставил» Шмыгаля на пост главы правительства страны и будет им управлять. Бывший депутат также отметил, что «ничего путного из этого не выйдет».

Днем ранее на внеочередном заседании Верховная рада Украины одобрила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. После этого украинский парламент назначил новым главой правительства Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Обновление состава украинского правительства осуществлено в соответствии с законодательством страны, так как за отставкой премьера следует отставка всего кабинета министров.