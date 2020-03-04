Кулеба возглавил МИД Украины

Новым министром иностранных дел Украины стал Дмитрий Кулеба. Об этом Верховная рада написала в Twitter в среду, 4 марта.

Данное решение поддержали 288 депутатов при минимально требуемых 226 голосах. Против проголосовали 70 человек, воздержались — пять, не голосовали — 19.

До назначения Кулеба являлся вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Кандидатуру нового главы ведомства внес в парламент украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее в этот же день Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру вице-премьера Дениса Шмыгаля на пост главы правительства. В парламенте поддержали это предложение.

В этот же день Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны. На внеочередном собрании парламента «за» проголосовали 353 народных депутата при необходимых 226.

Украинский парламент продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина, так как в соответствии с законодательством страны за отставкой премьер-министра следует отставка всего правительства.