Эксперты назвали цели нового украинского правительства

Новый состав украинского кабмина вряд ли сменит курс страны, но явно будет нацелен на изменения в социальной сфере, а именно — постарается протолкнуть резонансные реформы президента Украины Владимира Зеленского, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ему на смену пришел Денис Шмыгаль.

Данное решение обусловлено некомпетентностью бывшего кабмина, недовольством Зеленского результатами опросов общественного мнения и усугубившимся экономическим положением в стране, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, главная задача нового правительства — протащить радикальные реформы Зеленского. К ним, в частности, относятся земельная реформа, приватизация госсобственности, изменения в сфере медицины и многое другое.

С этим согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его словам, основной задачей нового украинского кабмина будет реанимация экономики государства.

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Последовали премьеру: что изменит новое украинское правительство