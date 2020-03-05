Прямой эфир

Эксперты назвали цели нового украинского правительства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый состав украинского кабмина вряд ли сменит курс страны, но явно будет нацелен на изменения в социальной сфере, а именно — постарается протолкнуть резонансные реформы президента Украины Владимира Зеленского, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Премьерный показ: почему глава правительства Украины подал в отставку
На смену Гончаруку может прийти Арсен Аваков

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ему на смену пришел Денис Шмыгаль.

Данное решение обусловлено некомпетентностью бывшего кабмина, недовольством Зеленского результатами опросов общественного мнения и усугубившимся экономическим положением в стране, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, главная задача нового правительства — протащить радикальные реформы Зеленского. К ним, в частности, относятся земельная реформа, приватизация госсобственности, изменения в сфере медицины и многое другое.

С этим согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его словам, основной задачей нового украинского кабмина будет реанимация экономики государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Последовали премьеру: что изменит новое украинское правительство

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства
Зеленский признал совершенные правительством ошибки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020