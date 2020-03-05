Прямой эфир

Песков отреагировал на сообщения о «минировании» самолетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 5 марта.

«В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга 5 марта.

Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывают о подобных инцидентах, глава государства получает доклады по линии спецслужб.

«Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону», — добавил Песков.

Ранее 5 марта сигналы о «минировании» получили сразу три пассажирских самолета, лайнерам пришлось уйти на вынужденную посадку. Так, сообщения поступили о якобы взрывных устройствах на борту А320, вылетевшем из Москвы, Airbus А319, следовавшем из Санкт-Петербурга в Симферополь, и Sukhoi Superjet 100, выполнявшем рейс Москва–Сыктывкар.

Аналогичные инциденты произошли 3 марта с двумя лайнерами, летевшими из Владивостока в Москву и из Новосибирска в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверку начали в храме Христа Спасителя после сообщения о минировании
Более тысячи человек эвакуировали из башни «Федерация Восток» в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020