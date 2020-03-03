Рейс Владивосток — Москва экстренно сел в Хабаровске

Самолет компании «Аэрофлот» Airbus А330, который летел из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. Об этом сообщили «Известиям» в авиакомпании во вторник, 3 марта.

Воздушное судно выполняло рейс SU1703. «После проверки борт вылетит в Москву», — сказал собеседник издания.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя приморской авиагавани сообщало, что рейс Владивосток — Москва благополучно сел на запасном хабаровском аэродроме.

26 февраля в московском аэропорту Шереметьево вынужденно сел Sukhoi Superjet 100 из-за проблем с двигателем. Самолет направлялся в Пермь, но спустя час развернулся над Владимирской областью и запросил экстренную посадку из-за вибрации, которая возникла в одном из двигателей.