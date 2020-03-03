Самолет S7 совершил экстренную посадку из-за угрозы «минирования»

Борт авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск–Москва, подал сигнал тревоги из-за сообщений о «минировании» и совершил экстренную посадку в Перми. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика.

«Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта и проводят необходимые мероприятия», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что анонимное сообщение о минировании поступило на почту контактного центра S7 Airlines.

Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми.

На борту находилось 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее в этот день борт авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Экипаж принял решение о посадке после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета.