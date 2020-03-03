Прямой эфир

Борт Новосибирск–Москва подал сигнал тревоги

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск–Москва, подал сигнал тревоги, находясь в небе над Удмуртией. Об этом сообщается во вторник, 3 марта.

По данным источника «Интерфакса», лайнер экстренно снизился и продолжает полет. Предположительно, на борту Airbus A320 сработал датчик разгерметизации.

ТАСС со ссылкой на собеседника сообщает, что самолет готовится к посадке в Перми.

Ранее в этот день Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Решение о посадке было принято после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета. После проверки лайнер продолжит рейс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МАК назвали причину крушения турецкого Boeing в Бишкеке в 2017 году
Самолет готовится экстренно сесть во Внуково из-за треснувшего стекла

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020