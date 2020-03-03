Борт Новосибирск–Москва подал сигнал тревоги

Самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск–Москва, подал сигнал тревоги, находясь в небе над Удмуртией. Об этом сообщается во вторник, 3 марта.

По данным источника «Интерфакса», лайнер экстренно снизился и продолжает полет. Предположительно, на борту Airbus A320 сработал датчик разгерметизации.

ТАСС со ссылкой на собеседника сообщает, что самолет готовится к посадке в Перми.

Ранее в этот день Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Решение о посадке было принято после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета. После проверки лайнер продолжит рейс.