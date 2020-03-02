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В МАК назвали причину крушения турецкого Boeing в Бишкеке в 2017 году

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Фото: ТАСС/Александр Писаренко
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Ошибка экипажа стала причиной авиакатастрофы самолета Boeing 747 в Бишкеке в 2017 году. Об этом заявили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) в понедельник, 2 марта.

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«Причиной катастрофы самолета явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью <...> и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода, что привело к столкновению с землей в управляемом полете», — цитирует сообщение МАК ТАСС.

Помимо этого в комитете установили, что крушению самолета также способствовала недостаточная подготовленность экипажа в полету в бишкекский аэропорт, в частности, в области изучения схем подхода к взлетно-посадочной полосе. Еще было установлено, что экипаж разбившегося воздушного судна находился в повышенном психоэмоциональном состоянии из-за темного времени суток и долгой рабочей смены.

Boeing 747 турецкой авиакомпании Avia Cargo Turkish разбился в аэропорту Манас под столицей Киргизии в январе 2017 года. Борт совершал рейс Гонкнонг – Бишкек – Стамбул. Во время захода на посадку самолет упал на дачный поселок в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. В результате погибли четыре члена экипажа самолета и еще 35 местных жителей. Также несколько десятков человек получили ранения.

Ранее в феврале появилась информация, что причиной крушения пассажирского самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле могло стать резкое изменение скорости и направления ветра. При инциденте погибли три человека, еще 139 человек получили ранения. Всего на борту летели 183 человека.

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