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Самолет готовится экстренно сесть во Внуково из-за треснувшего стекла

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Фото: Depositphotos
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Пассажирский самолет Москва–Бангкок, вылетевший утром в пятницу, 28 февраля, из столичного аэропорта Шереметьево, готовится к экстренной посадке. По информации источника «Известий», у лайнера авиакомпании «Россия» треснуло лобовое стекло.

В настоящее время самолет пролетает над Самарой, посадка планируется в московском аэропорту Внуково.

Представитель авиакомпании заявил «Известиям», что борт готовится к вынужденной посадке по техническим причинам, информацию о трещине в стекле он не подтвердил. По его словам, всех пассажиров пересадят во Внуково на другой самолет.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Пермь, вынужденно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем. На борту находилось около 80 человек, никто не пострадал.

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