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SSJ-100 экстренно приземлился в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел Sukhoi Superjet 100 из-за проблем с двигателем. Об этом 26 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Самолет вылетел в Пермь из Шереметьево, однако через час развернулся над Владимирской областью и запросил экстренную посадку из-за вибрации, возникшей в одном из двигателей.

По данным «Интерфакса», на борту самолета находится около 80 человек. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее, 1 февраля, пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.

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