SSJ-100 экстренно приземлился в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел Sukhoi Superjet 100 из-за проблем с двигателем. Об этом 26 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Самолет вылетел в Пермь из Шереметьево, однако через час развернулся над Владимирской областью и запросил экстренную посадку из-за вибрации, возникшей в одном из двигателей.

По данным «Интерфакса», на борту самолета находится около 80 человек. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее, 1 февраля, пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.