В Шереметьево опровергли выкатывание самолета за пределы ВПП

Пассажирский самолет Boeing 737 не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 26 февраля «Известиям» сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что самолет, совершавший рейс из Берлина, после посадки выкатился со взлетно-посадочной полосы. В авиационных службах уточнили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента не было.

В пресс-службе Шереметьево подчеркнули, что самолет не выкатывался за пределы ВПП и зарулил на место стоянки самостоятельно. По данным источника «Известий», летчику показалось, что самолет выкатился с полосы, и, чтобы перестраховаться, он доложил об этом. Прибывшая на место авиаинспекция сообщила ему, что он стоит на бетоне, после чего пилот завершил рулежку.

Накануне небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при попытке вылететь из аэропорта канадского северного города Драйден округа Кенора в провинции Онтарио.