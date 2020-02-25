В Канаде самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП

Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при попытке вылететь из аэропорта канадского северного города Драйден округа Кенора провинции Онтарио. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил канадский телеканал CBC.

ЧП произошло вечером в понедельник, на борту самолета находились восемь человек. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы. Самолет вылетал в Су-Лукаут (округ Кенора), отмечается в сообщении.

Об инциденте уведомлен Совет по безопасности на транспорте Канады.

В декабре 2019 года в Канаде при падении самолета погибли три человека. Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего загорелся.