Прямой эфир

В Канаде самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП

0
Фото: dryden.ca
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при попытке вылететь из аэропорта канадского северного города Драйден округа Кенора провинции Онтарио. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил канадский телеканал CBC.

ЧП произошло вечером в понедельник, на борту самолета находились восемь человек. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы. Самолет вылетал в Су-Лукаут (округ Кенора), отмечается в сообщении.

Об инциденте уведомлен Совет по безопасности на транспорте Канады.

В декабре 2019 года в Канаде при падении самолета погибли три человека. Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего загорелся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легкомоторный самолет упал в районе Гваделупы
При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020