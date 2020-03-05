В России три самолета получили сообщения о «минировании» в воздухе

Три пассажирских самолета совершат незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании». Об этом в четверг, 5 марта,ТАСС сообщили в экстренных службах.

Сначала стало известно о самолете А320, вылетевшем из аэропорта Шереметьево. Позже в воздушную гавань поступило сообщение о «минировании» самолета.

Через некоторое время стало известно о еще двух случаях «минирования».

«Поступили еще два подобных сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах — на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета «Сухой Суперджет», следующего из Шереметьево в Сыктывкар», — говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, на борту самолета, летевшего в Симферополь, находятся 124 человека, экипаж сначала принял решение экстренно сесть в аэропорту Ростова-на-Дону, но затем решил следовать в пункт назначения. Второй самолет маршрут не меняет и направляется в Сыктывкар, где будет проведена проверка борта.

Как сообщили «Интерфакс» в справочной омского аэропорта, самолет А320 благополучно приземлился.

По данным ТАСС, борт из Москвы в Сыктывкар также совершил посадку в аэропорту назначения, где будет проведен его досмотр.

3 марта два российских самолета, которые выполняли межрегиональные рейсы, были вынуждены совершить экстренные посадки.

В первом случае борт авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Экипаж принял решение о посадке после анонимного сообщения о «минировании».

Во втором случае воздушное судно S7, летевшее из Новосибирска в Москву, спешно остановилось в аэропорту Перми. Причина аналогичная: анонимные данные о «минировании».