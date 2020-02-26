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Проверку начали в храме Христа Спасителя после сообщения о минировании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Здание храма Христа Спасителя в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил журналистам источник в экстренных службах города.

«Проверяется храм Христа Спасителя, поскольку поступила анонимка о его минировании», — цитирует слова собеседника ТАСС.

После аналогичных анонимных сообщений также проверяются пять районных судов столицы: Басманный, Головинский, Измайловский, Коптевский, Перовский. Агентство городских новостей «Москва» также сообщает о звонках в Люблинский и Лефортовский суды. Сотрудников и посетителей эвакуировали из них.

Угрозы о минировании поступили в московские автовокзалы «Южные ворота» и «Северные ворота». Пассажиров также эвакуировали.

28 января источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что анонимные злоумышленники сменили почтовый сервис, с которого рассылали письма о минировании в Москве.

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионах России. Ими являются четверо россиян, находившиеся за границей.

Угрозы возобновились в ноябре 2019 года, сообщает «Москва 24». В суды, школы, торговые центры и другие организации поступали сообщения об угрозе взрывов. Во всех случаях проводилась эвакуация, угрозы не подтвердились.

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